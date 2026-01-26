Россиянам перечислили наиболее популярные в стране машины до 1,5 миллиона рублей с пробегом
Наиболее популярными в РФ машинами с пробегом стали Kia Rio и Hyundai Solaris
Самые популярные подержанные автомобили у россиян в прошлом году варьировались в зависимости от бюджета: в сегменте до миллиона рублей лидировали проверенные модели, а до полутора миллионов — более просторные машины. Такие данные привели эксперты сервиса «СберАвто» в беседе с РИА Новости.
В ценовой категории до одного миллиона рублей наибольшим спросом пользовались практичные автомобили для повседневного использования. Популярную основу сформировали корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, а также модели Lada. Кроме них, покупатели часто выбирали компактные иномарки C-класса, такие как Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra.
Эксперт озвучил причину роста цен на новые автомобили
В сегменте от одного до полутора миллионов рублей предпочтения сместились в сторону более универсальных машин. Фаворитами здесь стали седаны Toyota Camry и Mazda 6, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.
Ранее юрист и судебный автоэксперт Дмитрий Славнов дал рекомендации водителям, чьи машины получили повреждения из-за снега или наледи, слетевших с другого транспортного средства.