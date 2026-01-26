Россиянам перечислили наиболее популярные в стране машины до 1,5 миллиона рублей с пробегом

26 января 2026, 04:12

Наиболее популярными в РФ машинами с пробегом стали Kia Rio и Hyundai Solaris

Фото: iStock/undefined undefined

Самые популярные подержанные автомобили у россиян в прошлом году варьировались в зависимости от бюджета: в сегменте до миллиона рублей лидировали проверенные модели, а до полутора миллионов — более просторные машины. Такие данные привели эксперты сервиса «СберАвто» в беседе с РИА Новости.





В ценовой категории до одного миллиона рублей наибольшим спросом пользовались практичные автомобили для повседневного использования. Популярную основу сформировали корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, а также модели Lada. Кроме них, покупатели часто выбирали компактные иномарки C-класса, такие как Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra.



