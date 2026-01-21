Автоэксперт Попов: спор с сотрудником ГИБДД является нецелесообразным
Водители, которые при остановке инспектором ГИБДД начинают «качать права» и демонстрировать знание приказов, действуют нецелесообразно. Такое мнение высказал автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
По его словам, требование немедленно назвать причину остановки не всегда разумно. В перечне законных оснований может быть, например, подозрение на угон. В базах розыска всегда найдётся автомобиль схожей марки, модели и цвета.
Ещё одной причиной остановки может стать подозрение на участие машины в ДТП. Инспектор может обратить внимание на царапины или повреждения кузова и предположить, что водитель покинул место аварии. Также поводом могут стать признаки неадекватного вождения — частые перестроения, отсутствие включённых фар и другие нарушения.
Эксперт в беседе с «Татар-информом» отметил, что формальный повод для остановки у инспектора найдётся всегда. По его мнению, агрессивное поведение водителя чаще говорит о незнании законодательства. При этом Попов подчеркнул, что в ГИБДД, как и в любой сфере, работают как непрофессионалы, так и большое количество квалифицированных специалистов, хорошо знающих закон.
