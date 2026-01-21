Автоэксперт Попов: спор с сотрудником ГИБДД является нецелесообразным

21 января 2026, 17:44

Фото: iStock/z1b

Водители, которые при остановке инспектором ГИБДД начинают «качать права» и демонстрировать знание приказов, действуют нецелесообразно. Такое мнение высказал автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.