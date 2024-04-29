Автоэксперт Попов рассказал о правилах передвижения на электросамокате

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Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежании несчастных случаев.
С наступлением тепла в город вернул прокат электросамокатов. О том что не стоит делать катаясь на них, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.
Также при приближении к пешеходному переходу обязательно нужно снизить скорость и переходить его пешком и катить самокат рядом с собой.
Стоит отметить, что если на тротуаре большой поток людей, то скорость передвижения не должна превышать скорость пешехода – 3—6 км/час.
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«Электросамокат — транспортное средство для индивидуального перемещения, вдвоём на нём ехать нельзя. Второе, основное место для передвижения, как это ни грустно, это тротуар. Если есть объекты велоинфраструктуры, то едем по ним. Передвижение по краю проезжей части возможно, только если нет тротуара и объектов велоинфраструктуры», — объяснил Дмитрий Попов.
Также при приближении к пешеходному переходу обязательно нужно снизить скорость и переходить его пешком и катить самокат рядом с собой.
Стоит отметить, что если на тротуаре большой поток людей, то скорость передвижения не должна превышать скорость пешехода – 3—6 км/час.
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Мира Полтева