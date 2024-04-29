Автоэксперт Попов рассказал о правилах передвижения на электросамокате

Автобус с 57 гражданами Молдавии, который выполняет рейс по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров.