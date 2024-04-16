Новые штрафы для электросамокатчиков утвердило правительство России

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В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами. Об этом агентству ТАСС сообщил один из авторов поправок, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
Он рассказал, что основными поправками стало введение штрафов за управление самокатами в нетрезвом виде.
Человек, управляющим СИМ в нетрезвом виде и отказавшийся пройти медицинское освидетельствование, будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
За езду на электросамокате одновременно нескольких человек также будут штрафовать. За такое правонарушение предложено установить штраф в размере трех тысяч рублей.
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Человек, управляющим СИМ в нетрезвом виде и отказавшийся пройти медицинское освидетельствование, будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
За езду на электросамокате одновременно нескольких человек также будут штрафовать. За такое правонарушение предложено установить штраф в размере трех тысяч рублей.
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Анастасия Хохлова