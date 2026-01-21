В Дагестане жены просят эскортниц не ставить хештеги, связанные с республикой
В Дагестане жёны и девушки потребовали запретить использование хэштегов, связанных с республикой, в промо-постах эскорт-моделей в социальных сетях. По их словам, такие метки помогают привлекать местных мужчин и провоцируют семейные конфликты.
Как сообщает Telegram-канал Mash, девушки публикуют откровенные фотографии, указывают регион и пишут, что приехали «в гости» и не против приятного общения. Мужчин, которые откликаются, переводят в платные приватные чаты или предлагают оформить подписку на OnlyFans под предлогом более тесного контакта.
По словам женщин, многие втягиваются в переписку, оплачивают контент, дарят подарки и водят собеседниц по ресторанам. Нередко деньги тратятся из семейного бюджета или берутся в кредит. Известен как минимум один случай, когда подобное общение закончилось разводом: мужчина потратил около миллиона рублей, отложенных на покупку автомобиля.
Сейчас недовольные жительницы республики обратились в Духовное управление мусульман. Они просят имамов повлиять на ситуацию, ограничить использование региональных хэштегов и активнее работать с мужчинами. В частности, проводить беседы о семейных ценностях и последствиях измен.
