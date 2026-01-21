В Дагестане жены просят эскортниц не ставить хештеги, связанные с республикой

21 января 2026, 17:14

Фото: iStock/hapabapa

В Дагестане жёны и девушки потребовали запретить использование хэштегов, связанных с республикой, в промо-постах эскорт-моделей в социальных сетях. По их словам, такие метки помогают привлекать местных мужчин и провоцируют семейные конфликты.