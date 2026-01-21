В Казахстане могут ввести запрет на доступ детей к соцсетям и ограничить Roblox
В Казахстане обсуждают введение запрета на доступ детей к социальным сетям. Ограничения могут затронуть и популярную платформу Roblox.
Как сообщает UKIMET, о планах на заседании правительства сообщила заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева. По её словам, подготовленные проекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. В случае принятия мер детям и подросткам до 16 лет запретят регистрироваться в социальных сетях.
Для реализации инициативы власти планируют разработать механизм проверки возраста пользователей. Этим займутся совместно Министерство просвещения и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также предполагается ввести ответственность за нарушение установленных правил.
При этом отмечается, что бесконтрольный доступ к интернету действительно может негативно влиять на детскую психику. Однако открытым остаётся вопрос, где проходит граница между защитой детей и чрезмерным вмешательством государства в сферу ответственности родителей.
