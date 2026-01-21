В Великобритании на пляж вынесло тысячи пакетов сырого картофеля фри
В графстве Суссекс, Великобритания, на пляже нашли тысячи пакетов сырого картофеля фри. Об этом сообщает «Би-би-си».
Шторм в Ла-Манше привел к выбросу на берег множества мешков с картофелем. В результате стихии в море оказались около 20 контейнеров, содержащих различные продукты питания.
Местный житель Джоэл Бонничи, наблюдая за этой сценой, отметил, что пляж, покрытый картофелем, напоминает золотые пески Карибского побережья. По его словам, в некоторых местах картофель поднимается над землей на 76 сантиметров.
Основная сложность ситуации заключается в пластиковых упаковках, которые также оказались на берегу. Бонничи обратил внимание на то, что поблизости обитает колония тюленей, которые могут играть с пакетами и даже проглотить их. Это представляет серьезную угрозу для их здоровья и жизни. Мужчина призвал неравнодушных граждан выходить на пляжи и убирать упаковки.
