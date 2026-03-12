Toyota зарегистрировала в РФ товарные знаки для автомобилей Crown Signia и Verso
Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарные знаки для автомобилей Crown Signia и Verso. Компания подала заявки на регистрацию в Роспатенте еще в прошлом году.
Как выяснило РИА Новости, заявки были направлены в марте 2025 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать соответствующие товарные знаки в российской юрисдикции.
Согласно документам, под этими брендами компания может продавать различные виды транспорта. В перечень входят легковые и спортивные автомобили, электромобили, автобусы и другие транспортные средства.
Toyota прекратила производство автомобилей в России в 2022 году. При этом регистрация товарных знаков позволяет компании сохранять права на использование названий моделей и потенциально использовать их на российском рынке.
