Автоэксперт Попов: Запретить высаживать инвалидов из транспорта недостаточно

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Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.
«Должна быть целая глава административных правонарушений, которые штрафовали бы за дискриминационные действия по отношению к лицам с ограниченными возможностями. А так получается, что мы увидели эту ситуацию — и плохо. А что, если инвалида не пустили в магазин или в музей? Мне кажется, что всё должно быть в комплексе рассмотрено», — прокомментировал в беседе с RT Попов.
Тем временем в жилом районе Кедровка в Кемерове близится к завершению ремонт важных участков дороги, в том числе и того, по которому ходит автобусный маршрут, связывающий территории жилого района друг с другом.
«Объект сильно нуждался в ремонте. Выполнено асфальтирование проезжей части и тротуаров, установлен поребрик и подъездные карманы, смонтированы новые остановочные павильоны», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Кемерова.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в подмосковном городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой.
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Мелисса Тимофеева