В Дзержинском в будущем году расширят дороги по улицам Ленина и Энергетиков

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В 2024 году в городском округе Дзержинский отремонтировали четыре муниципальных объекта – дорогу на улицах Школьная и Лесная, а также два участка на улице Садовой. В следующем году запланировано расширение дорог по улицам Ленина и Энергетиков.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи. который Пак возглавил городской округ около полугода назад. Собеседники обсудили проделанную работу и дальнейшие приоритетные задачи. Среди самых актуальных вопросов – дороги и транспорт.
Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский местные жители попросили губернатора сделать велосипедную дорожку. Её уже построили. Велотрасса с пешеходным тротуаром и освещением протянулось на 2,2 км вдоль ул. Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве.
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«Что касается транспорта, то у нас действуют девять маршрутов. На одном из них, который курсирует до метро Люблино, №305, в этом году появилось пять новых автобусов большого класса. Это стало очень приятной новостью для всех пассажиров», – отметил Пак.
Во время одной из рабочих поездок в Дзержинский местные жители попросили губернатора сделать велосипедную дорожку. Её уже построили. Велотрасса с пешеходным тротуаром и освещением протянулось на 2,2 км вдоль ул. Энергетиков до микрорайона Капотня в Москве.
«Она очень востребована. Такие объекты люди воспринимают весьма позитивно. Поэтому нам нужно и дальше быть внимательными к просьбам жителей, чтобы осуществлять преобразования в их городах», – сказал Воробьёв.Пак также сообщил, что сейчас ведется благоустройство двух знаковых для города объектов – сквера имени Громцева и сквера Создателям ракетного щита России. Кроме того, по просьбе жителей установили детскую игровую площадку во дворе домов №10-12 на улице Дзержинской.
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Лора Луганская