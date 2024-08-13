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В Подмосковье прогнозируют увеличение на треть количества транспорта к концу лета

В подмосковном Минтрансе прогнозируют увеличение количества транспорта на треть
13 августа 2024, 19:21
Фото: iStock / 3dan3

Фото: iStock / 3dan3

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В августе количество автотранспорта на дорогах Подмосковья вырастет на треть. Это может привести к увеличению числа аварий, предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
«К концу месяца число автомобилей может увеличиться на треть. Многие возвращаются из отпусков, чаще ездят на дачу и обратно. Из-за увеличения числа транспорта повышается и риск возникновения ДТП. В последний месяц лета движение может быть затруднено на таких магистралях, как Ярославское, Ленинградское, Дмитровское, Каширское, Горьковское, Пятницкое, Минское, Рублёво-Успенское, Новорижское, Новорязанское, Волоколамское и Можайском шоссе», – отметили в ведомстве.


Там посоветовали водителям пристёгиваться, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров. Помимо этого, необходимо чаще ориентироваться по зеркалам и оценивать дорожную ситуацию.

Тех, кто не передвигается на машинах, просят ждать транспорт на посадочных площадках, а пешеходов – переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам.

Велосипедистам в тёмное время суток необходимо носить световозвращающие элементы.

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#транспорт
#автомобили
#движение
#подмосковье
#московская область
Российские учёные создали лабораторный «вулкан» для изучения магмы
13 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/Oscar Diaz

Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.
Исследователи назвали такое изобретение условно лабораторным вулканом.

«У нас есть разработанная печь ИПХТ с высотой ванны расплава магмы 64 см и температурой расплава до 2 400°С, что ограничено только мощностью установки. Проведённые эксперименты показали, что физическое моделирование дегазации расплава вулканической породы в разработанной установке способно приблизить к реальным условиям извержения вулканов», — отметил в беседе с Газета.ру доцент кафедры ЭТПТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Лопух.

Отмечается, что новое устройство позволит более точно изучать вулканические процессы.

Ранее международная команда учёных сообщала о том, что повышение температуры на Земле вызовет серьёзные климатические изменения на планете.

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#ученые
#россия
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Выплату на школьную форму получили 120 тысяч подмосковных семей
13 августа 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 120 тысяч семей из Московской области получили с начала года выплату на школьную форму. Такими данными поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Летние каникулы ещё продолжаются. Однако родители школьников уже задумываются о начале нового учебного года. В Подмосковье в 2024-м выплату на школьную форму получили свыше 120 тысяч семей. В августе мы автоматически перечислили выплату её покупку 3 тыс. рублей. А многодетные с низкими доходами получили дополнительно ещё по 7 тыс. рублей на каждого школьника. Семьям с детьми-инвалидами выплатили по 13 тыс. рублей», – рассказала зампред.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам для покупки школьной одежды на период обучения в государственной или муниципальной образовательной организации региона.

Если выплата не поступила автоматически, можно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу» по ссылке.

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#московская область
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На восьми дорогах Подмосковья починили «лежачих полицейских»
13 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности отремонтировали сотрудники Мосавтодора на восьми дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт «лежачих полицейских» провели на улице Девичье Поле в Коломне, на улице Набережная в селе Мамонтово Богородского округа, в Фабричном проезде в деревне Пирогово округа Мытищи, на Томилинской улице в Дзержинском, Крыловской улице в Пушкине и улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, искусственные неровности отремонтировали на проезде Шестакова и на Колхозной улице в Лыткарине.

В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также на опасных участках, где часто происходят ДТП из-за нарушения скоростного режима.

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#подмосковье
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Назван самый безопасный транспорт в Петербурге
Эксперт по безопасности движения Лепешкин заявил о безопасности трамваев
13 августа 2024, 17:52

Фото: iStock/Sanga Park

Начальник службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Лепешкин заявил, что наиболее безопасным транспортом в городе является трамвай.
«За полгода трамвайные вагоны осуществили более 1,2 млн рейсов. При этом произошло 29 ДТП с пострадавшими с участием трамваев, 15 из них – это падения пассажиров, из которых ноль – по вине водителей. В среднем ежедневно на трамваях в рейс выходит порядка тысячи водителей. За полгода по вине водителей трамваев произошло всего 4 ДТП с пострадавшими. Трамвай, наверное, – это самый безопасный вид транспорта», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Лепешкин.

До этого автоэксперт Владимир Сажин поддержал идею об отправке водителям смс-уведомления об эвакуации их автомобиля за 10 минут до её проведения.

«Но здесь может взбунтоваться бизнес, который эвакуирует транспортные средства, потому что с транспортных средств они тоже берут деньги. Однако ситуации в жизни бывают разные и если человек в десять минут уложился, устранил нарушение, то пускай он получает штраф и не будет никаких спорных вопросов», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что 350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов.

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#транспорт
#санкт-петербург
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В Московской области откроют около 30 ярмарок школьных товаров
13 августа 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В 15 городских округах Подмосковья с приближением осени начинают работу школьные ярмарки, где можно будет купить всё необходимое для учёбы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Всего в этом году в регионе откроют 29 ярмарок со школьными принадлежностями, где организуют более 1350 торговых мест. Такой формат пользуется спросом у родителей, так как в одном месте можно приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфель или рюкзак, школьную форму и товары для творчества», – отметили в министерстве.
В рабочем посёлке Монино городского округа Щёлково на улице Линейной уже открылся первый школьный базар, который будет работать до 18 августа.

Узнать график работы школьных ярмарок и их адреса можно по ссылке.

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Угрозу закрытия школы в красногорском ЖК «Спутник» удалось снять

В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест
#школа
#школьники
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#базар
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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В Талдоме собрали помощь для приехавших в Клин детей из Курской области
13 августа 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Сладости, продукты, летнюю одежду и тёплые вещи собрали для детей из Курской области, устроившихся в пунктах временного размещения (ПВР) в округе Клин, жители Талдома, этот гуманитарный груз передали для ребят сегодня, сообщает пресс-служба администрации Клина.
«Как только узнали, что в Клин привезли детей из Курска, я обзвонила волонтеров, поставили в известность администрацию и быстро собрали все необходимое Наш Талдом — очень дружный округ, быстрый на помощь и сборы», — рассказала талдомский волонтёр Ольга Белослутцева.
Участие в сборе гуманитарной помощи приняли многие, отметила исполняющая обязанности замглавы Талдомского округа Евгения Юрина.

«Много талдомских организаций приняли участие в сборе помощи, много неравнодушных людей, сами сотрудники администрации округа экстренно собрали, что смогли, и привезли», — сказала Юрина.
Пункты временного размещения для эвакуированных их Курской области открыты в клинских лагерях «Горизонт» и «Звонкие голоса», сейчас там находится более 200 детей и взрослых.

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#клин
#гуманитарная помощь
#дети
#талдом
#курская область
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Готовность капремонта двух корпусов школы в Наро-Фоминске превысила 75%
13 августа 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Два корпуса школы №9 имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.В. Лебедева, расположенные на улице Шибанова в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют, общая строительная готовность зданий составила более 75 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объектах монтируют электроснабжение, устанавливают двери, ведётся внутренняя отделка помещений и фасадные работы. Кроме того, во втором корпусе монтируют систему отопления и кладут плитку в санузлах. На прилегающей территории проводится благоустройство. В работах задействованы 170 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт проводится на средства из бюджета Московской области. Сдать обновлённые объекты образования должны до начала учебного года.

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#наро-фоминск
#школа
#капитальный ремонт
#министерство строительного комплекса мо
#капремонт
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Крупные ритейлеры поддержали предложение ФАС о снижении цен на ряд моделей
DNS, «Эльдорадо» и «Ситилинк» поддержали предложение ФАС об ограничении цен
13 августа 2024, 17:04

Фото: iStock/digitalgenetics

Российские ритейлеры DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» выразили готовность поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ограничить цены на ряд моделей техники. Об этом представители компаний сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день ведомство предложило крупнейшим российским ритейлерам добровольно снизить цены на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники.

В пресс-службе DNS отметили, что, также как и в 2023 году, готовы поддержать предложение ФАС. Работа над составлением перечня наиболее популярных моделей электроники уже ведётся.

О том же сообщили и в компании «Ситилинк», подчеркнув, что смогут сообщить подробности о ходе работ позднее.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» также приняла предложении и фиксации низких цен на наиболее популярную технику в преддверии нового учебного года. В скором времени компания подготовит перечень этих товаров, цена на которые останется неизменной до конца сентября.

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#россия
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Жительница Подмосковья вырастила гигантский огурец
13 августа 2024, 16:50

Фото: Анастасия Сараева

Огурец-гигант длиной 75 сантиметров и весом 1 килограмм 888 граммов вырастила на своём огороде в деревне Востряково городского округа Домодедово Ирина Баштавая, передаёт корреспондент Анастасия Сараева.
«Это огурец сорта «Китайский», они все длинные, меньше 30 см не бывают. Этот я заприметила, когда он был уже 45 сантиметров, подвязала к опоре теплицы. В день он прибавлял по два сантиметра, я измеряла, и после того, как он вырос до 60 сантиметров, решила, оставить пусть растёт. Вот и вырос наш домодедовский огурец-гигант. Сняли, потому уже несколько дней не прибавлял в длине», — рассказала Ирина Баштавая.
Она также сообщила, что не собирается фиксировать огурец в Книге рекордов России. При этом сейчас рекордсменом считается огурец, выращенный в Ярославле. Его длина составляет 70 сантиметров, то есть он на пять сантиметров короче подмосковного гиганта.

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#домодедово
#огород
#рекорд
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