В Подмосковье прогнозируют увеличение на треть количества транспорта к концу лета

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В августе количество автотранспорта на дорогах Подмосковья вырастет на треть. Это может привести к увеличению числа аварий, предупредили в пресс-службе регионального Минтранса.
Там посоветовали водителям пристёгиваться, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров. Помимо этого, необходимо чаще ориентироваться по зеркалам и оценивать дорожную ситуацию.
Тех, кто не передвигается на машинах, просят ждать транспорт на посадочных площадках, а пешеходов – переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам.
Велосипедистам в тёмное время суток необходимо носить световозвращающие элементы.
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«К концу месяца число автомобилей может увеличиться на треть. Многие возвращаются из отпусков, чаще ездят на дачу и обратно. Из-за увеличения числа транспорта повышается и риск возникновения ДТП. В последний месяц лета движение может быть затруднено на таких магистралях, как Ярославское, Ленинградское, Дмитровское, Каширское, Горьковское, Пятницкое, Минское, Рублёво-Успенское, Новорижское, Новорязанское, Волоколамское и Можайском шоссе», – отметили в ведомстве.
Там посоветовали водителям пристёгиваться, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров. Помимо этого, необходимо чаще ориентироваться по зеркалам и оценивать дорожную ситуацию.
Тех, кто не передвигается на машинах, просят ждать транспорт на посадочных площадках, а пешеходов – переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам.
Велосипедистам в тёмное время суток необходимо носить световозвращающие элементы.
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Лора Луганская