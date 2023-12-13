Автоэксперт Гоман заявил об опасности снега для машины

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Эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявил, что автомобилисты рискуют во время снегопада сломать коробку передач или сжечь сцепление.
«Люди, которые живут за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. В результате, в последнем случае, машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме. Во время переключения происходят ощутимые удары», — пояснил в беседе с Газета.ру Гоман.Из-за плохой очистки дворов и дорог, такая ситуация может случится и с городскими жителями, добавил специалист.
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Мелисса Тимофеева