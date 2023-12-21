Депутат Хамзаев предложил сделать спецмаркировку лекарств для водителей

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальную маркировку для лекарственных средств, приём которых опасен для управления автомобилем.
Он пояснил, что такие меры необходимы, поскольку есть ряд препаратов, при которых не рекомендовано вождение, однако зачастую водители даже не знают об этом.
Ранее российским автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров из-за погоды.
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«Для повышения безопасности дорожного движения и улучшения информированности граждан прошу рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для упаковок медицинских препаратов: размещать предупреждение на красном фоне, если после приёма данного лекарства запрещено управление автомобилем, предупреждение на оранжевом либо жёлтом фоне, если управление после приёма лекарства не рекомендуется из-за возможных индивидуальных побочных эффектов», — приводит RT текст обращения депутата на имя вице-премьера Дениса Мантурова.
«Будьте внимательны на дорогах в условиях околонулевой температуры. Избегайте резких маневров, соблюдайте скоростной режим, особенно в утренние часы», – приводит АГН «Москва» сообщение госкомпании «Автодор».
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Мелисса Тимофеева