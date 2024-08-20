10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб

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Десятилетний мальчик из Краснодарского края уехал кататься на самокате и погиб в Парголово. Об этом сообщает «Фонтанка».
Школьник приехал в Петербург вместе с бабушкой, чтобы посмотреть достопримечательности. Они остановились у родственников в Парголово.
В квартире был электросамокат, и мальчик захотел покататься на нем. Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего и значительно уехал вперед.
Спустя некоторое время родственник обнаружил самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Медики констатировали смерть мальчика. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения и гибели несовершеннолетнего.
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В квартире был электросамокат, и мальчик захотел покататься на нем. Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего и значительно уехал вперед.
Спустя некоторое время родственник обнаружил самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Медики констатировали смерть мальчика. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения и гибели несовершеннолетнего.
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Екатерина Коршунова