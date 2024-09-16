Кикшеринг впервые списал штраф в 100 тысяч за езду вдвоем на электросамокате

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Сервис кикшеринга в Москве впервые оштрафовал нарушителя на 100 тысяч рублей за езду вдвоем на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба «МТС Юрент». Отмечается, что деньги списали с банковской карточки пользователя, которую тот привязал к аккаунту в приложении.
В сообщении говорится, что новые штрафы указаны в пользовательских соглашениях, которые люди принимают во время регистрации.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Как отмечали в ФССП по Москве, водителем оказался студент-дизайнер, сбивший женщину на западе столицы. Ввиду неоднократности нарушения, суд постановил изъять электросамокат в пользу государства и лишить студента права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев.
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