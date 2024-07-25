Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП

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Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.
Так, он предложил ввести штраф в размере 30 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток за подобное деяние.
А депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект об увеличении количества зарядок для электромобилей.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину.
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«Оставление лицом, использующим для передвижения СИМ или велосипед места ДТП, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», — приводит RT текст обращения депутата на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
А депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект об увеличении количества зарядок для электромобилей.
«Проектом ФЗ предлагается обязать органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливать в региональных нормативах градостроительного проектирования предельные значения минимально допустимого количества парковочных мест, оборудованных зарядками для электротранспорта, в количестве не менее 5% общего числа парковочных мест», – приводит АГН «Москва» текст соответствующей пояснительной записки.
Ранее сообщалось, что в Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину.
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Мелисса Тимофеева