Стало известно, в каком случае закаливание вредит иммунитету
Закаливание холодной водой может положительно влиять на состояние организма: способствовать укреплению иммунитета, улучшению кровообращения и снижению уровня стресса. Однако такие процедуры необходимо вводить постепенно, соблюдая регулярность и предварительно проконсультировавшись с врачом. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
Специалисты рекомендуют начинать привыкание к холоду с наиболее щадящих процедур — обтираний влажной губкой или полотенцем. На начальном этапе им достаточно уделять до пяти минут, постепенно понижая температуру воды с 20 до 16 °С.
Следующим этапом может стать ходьба по воде. Продолжительность процедуры следует увеличивать с трёх до 20 минут в день, одновременно постепенно повышая уровень воды до колен. После полутора-двух месяцев регулярных обтираний прохладной водой можно переходить к обливаниям.
«Начните обливаться водой температурой около 35 °С, затем постепенно снижайте её на 1 °С, пока не дойдёте до 15 °С. Первыми обливайте кисти рук и плечи. Затем через неделю переходите к ногам, а через две—три недели (ориентируясь на самочувствие) можно обливать всё тело», — пояснили в Роскачестве.
Одним из наиболее действенных способов адаптации к низким температурам эксперты назвали холодный душ. Первоначально рекомендуется устанавливать температуру воды на уровне 30–35 °С и ограничивать процедуру 30 секундами.
Дополнительный эффект, по мнению специалистов, даёт чередование холодной и тёплой воды. Принимать контрастный душ советуют в течение трёх минут, меняя температуру с 40 до 15 °С два-три раза. При этом начинать следует с одной минуты.
Ещё одним вариантом закаливания является плавание. Первые занятия рекомендуется проводить при температуре воздуха и воды от 18 до 29 °С. В дальнейшем, по мере адаптации организма, можно постепенно стремиться к более низким показателям: 10–12 °С для воды и 14–16 °С для воздуха.
Также специалисты рассказали о возможности использования холодных ванн. Температура воды в них может составлять 10–16 °С, однако начинать следует с непродолжительного воздействия, например 30 секунд, постепенно увеличивая время процедуры.
В Роскачестве отметили, что воздействие низких температур может способствовать уменьшению воспалительных процессов, улучшению циркуляции крови, поддержанию иммунной системы и ускорению обмена веществ. Кроме того, холодовые процедуры способны положительно сказываться на эмоциональном состоянии: снижать тревожность и стресс, улучшать настроение, стимулировать приток крови к мозгу и способствовать более качественному сну.
При этом специалисты подчеркнули, что увеличивать интенсивность и продолжительность закаливания необходимо постепенно. Для получения ожидаемого эффекта важна систематичность: перерывы между процедурами не должны превышать двух дней.
«Начинать следует с 11 минут воздействия холода в неделю, распределённых на два—четыре сеанса по одной—пять минут. Приступать к закаливанию можно только при отсутствии воспалительных процессов и обострений хронических заболеваний», — предупредили собеседники RT.
Отдельно эксперты перечислили противопоказания к холодотерапии. К ним относятся повышенная нервная возбудимость, заболевания сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, а также онкологические заболевания.
«Нерегулярное закаливание не только не принесёт пользы, но и может навредить, перегружая иммунную систему», — заключили в Роскачестве.