Стало известно, в каком случае закаливание вредит иммунитету

30 октября 2026, 13:28

Роскачество: нерегулярные закаливания вредят иммунитету

Фото: медиасток.рф

Закаливание холодной водой может положительно влиять на состояние организма: способствовать укреплению иммунитета, улучшению кровообращения и снижению уровня стресса. Однако такие процедуры необходимо вводить постепенно, соблюдая регулярность и предварительно проконсультировавшись с врачом. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роскачества.





Специалисты рекомендуют начинать привыкание к холоду с наиболее щадящих процедур — обтираний влажной губкой или полотенцем. На начальном этапе им достаточно уделять до пяти минут, постепенно понижая температуру воды с 20 до 16 °С.



Следующим этапом может стать ходьба по воде. Продолжительность процедуры следует увеличивать с трёх до 20 минут в день, одновременно постепенно повышая уровень воды до колен. После полутора-двух месяцев регулярных обтираний прохладной водой можно переходить к обливаниям.





«Начните обливаться водой температурой около 35 °С, затем постепенно снижайте её на 1 °С, пока не дойдёте до 15 °С. Первыми обливайте кисти рук и плечи. Затем через неделю переходите к ногам, а через две—три недели (ориентируясь на самочувствие) можно обливать всё тело», — пояснили в Роскачестве.

«Начинать следует с 11 минут воздействия холода в неделю, распределённых на два—четыре сеанса по одной—пять минут. Приступать к закаливанию можно только при отсутствии воспалительных процессов и обострений хронических заболеваний», — предупредили собеседники RT.

«Нерегулярное закаливание не только не принесёт пользы, но и может навредить, перегружая иммунную систему», — заключили в Роскачестве.