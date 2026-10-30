Россияне начали охотиться за редкой «золотой икрой»
Икра стерляди-альбиноса, известная как «золотая икра», считается одним из самых редких и дорогих деликатесов в мире. Стоимость 100 граммов такого продукта может начинаться от 30 тысяч рублей. Приобрести ее в обычных магазинах практически невозможно из-за крайне низкой вероятности появления рыб-альбиносов.
Первый в России икорный сомелье Александр Дмитриев в интервью URA.RU рассказал, что стерляди с необычной окраской появляются в результате генетических нарушений пигментации. В среднем на 10 тысяч особей приходится лишь одна рыба-альбинос. Именно её особенностями обусловлен характерный золотистый или белый оттенок икры, отличающий продукт от традиционной чёрной осетровой икры.
«Это довольно редкий вид икры стерляди. У осетров бывают пигментные сбои генетические и тогда рождается рыба-альбинос. Поэтому и икра у нее не черная, а белая. Если такая рыба скрещивается с обычной рыбой, у нее в любом случае через поколение будут появляться альбиносы. В России есть НИИ, он занимался скрещиванием стерлядей-альбиносов», — уточнил эксперт.
Сомелье также обратил внимание на особенности размножения стерляди. Её репродуктивный цикл короче, чем у других представителей осетровых, что позволяет быстрее проводить селекционную работу. Благодаря этому специалисты могут получить потомство с необходимыми характеристиками уже через три-четыре поколения.
Несмотря на высокую стоимость, найти «золотую икру» в свободной продаже непросто. Основными местами реализации становятся специализированные интернет-магазины деликатесов, премиальные винные бутики, а также поставщики, сотрудничающие непосредственно с осетровыми хозяйствами. В некоторых случаях продукт можно приобрести только по предварительному заказу с производства.
При этом высокая цена деликатеса объясняется прежде всего его исключительной редкостью и сложностью получения, а не особыми вкусовыми качествами.
«Она достаточно дорогая за счет редкости и сложности производства. Но, честно скажу, по вкусу она не отличается органолептикой особой, это больше маркетинг», — считает икорный сомелье.
Отдельное внимание при покупке такой икры следует уделять её происхождению. В связи с государственным контролем оборота осетровой продукции каждая легально реализуемая партия должна сопровождаться сертификатами и документами, подтверждающими, что продукт получен от выращенных в аквакультуре рыб. Предложения по подозрительно низкой цене или без подтверждающих документов могут свидетельствовать о продаже имитации либо икры других, более дешёвых видов рыб.