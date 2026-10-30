Россияне начали охотиться за редкой «золотой икрой»

30 октября 2026, 13:01

Икорный сомелье Дмитриев: икра стерляди-альбиноса — самый редкий деликатес в мире

Фото: iStock/AlexPro9500

Икра стерляди-альбиноса, известная как «золотая икра», считается одним из самых редких и дорогих деликатесов в мире. Стоимость 100 граммов такого продукта может начинаться от 30 тысяч рублей. Приобрести ее в обычных магазинах практически невозможно из-за крайне низкой вероятности появления рыб-альбиносов.





Первый в России икорный сомелье Александр Дмитриев в интервью URA.RU рассказал, что стерляди с необычной окраской появляются в результате генетических нарушений пигментации. В среднем на 10 тысяч особей приходится лишь одна рыба-альбинос. Именно её особенностями обусловлен характерный золотистый или белый оттенок икры, отличающий продукт от традиционной чёрной осетровой икры.





«Это довольно редкий вид икры стерляди. У осетров бывают пигментные сбои генетические и тогда рождается рыба-альбинос. Поэтому и икра у нее не черная, а белая. Если такая рыба скрещивается с обычной рыбой, у нее в любом случае через поколение будут появляться альбиносы. В России есть НИИ, он занимался скрещиванием стерлядей-альбиносов», — уточнил эксперт.

«Она достаточно дорогая за счет редкости и сложности производства. Но, честно скажу, по вкусу она не отличается органолептикой особой, это больше маркетинг», — считает икорный сомелье.