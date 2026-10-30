Иеромонах Феодорит выразил отношение к костюмам на Хэллоуин

30 октября 2026, 12:36

Иеромонах Феодорит: в костюмах ведьм или привидений на Хэллоуин нет ничего плохого

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В костюмах на Хэллоуин нет ничего плохого, так как этот праздник давно превратился в светский карнавал. Об этом заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с Общественной Службой Новостей.





По его словам, верующий человек не наденет костюм беса, а к образам ведьм или привидений на таких праздниках никто не относится всерьез. Священнослужитель отметил, что те, кто действительно верит в подобное, на карнавалы обычно не ходят.



Он подчеркнул, что Хэллоуин в России в основном празднует молодежь, тогда как в западных странах в костюмах можно встретить и взрослых. Иеромонах вспомнил, как попал на Хэллоуин в Испании: там наряжались люди разных возрастов, но большинство из них просто приходили посмотреть, выпить вина и поесть каштанов.

«А молодежи свойственно устраивать праздники из всего, чего угодно. Поэтому я лично не вижу в этом ничего плохого», — выразил мнение Феодорит.

«Святочные гадания <…> гораздо более неприятная вещь, чем Хэллоуин, потому что это воспринимают всерьез или хотя бы полувсерьез. А когда люди полувсерьез занимаются суевериями – это нехорошо», — заключил Сеньчуков.