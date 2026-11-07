Россиянам назвали правила подготовки дачи к зиме и штрафы за нарушения
Неподготовленная к зиме дача может привлечь внимание проверяющих и обернуться штрафами. Такой риск есть, если участок выглядит заброшенным или при уборке были допущены нарушения, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, до прихода заморозков нужно правильно утилизировать растительные остатки, избавиться от борщевика и законсервировать инженерные системы. Сжигать листву и сухие ветки можно только по правилам: в яме глубиной от 30 см и не ближе 15 метров от зданий либо в закрытой металлической бочке на расстоянии не менее 7,5 метра от построек. В сильный ветер и при особом противопожарном режиме разжигать костры запрещено — штраф по статье 20.4 КоАП РФ составляет от 5 до 15 тыс. рублей, а за мусор в неположенном месте по статье 8.2 — от 2 до 3 тыс.
Зарастание земли сорняками, особенно борщевиком Сосновского, — серьезное нарушение. Уничтожать растение нужно до промерзания почвы, иначе штраф по статье 8.7 КоАП РФ достигнет 20-50 тыс. рублей. Участок также необходимо осваивать под строительство или садоводство в течение трех лет. Заброшенную территорию могут признать неиспользуемой и оштрафовать по статье 8.8 КоАП РФ на 1-1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тыс. рублей.
Перед долгим отъездом Бондарь рекомендует слить воду из летнего водопровода, обесточить дом и проверить септик. За попадание нечистот в почву или на соседние участки владельцу грозит ответственность за порчу земель по статье 8.6 КоАП РФ — штраф от 3 до 5 тыс. рублей.
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