Россиянам назвали правила подготовки дачи к зиме и штрафы за нарушения

07 ноября 2026, 06:39

Эксперт по ЖКХ Бондарь: неподготовленные к зиме дачи могут привести к штрафам

Фото: iStock/Dzurag

Неподготовленная к зиме дача может привлечь внимание проверяющих и обернуться штрафами. Такой риск есть, если участок выглядит заброшенным или при уборке были допущены нарушения, заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.