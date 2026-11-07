Названы города России, в которых купили больше всего книг
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди городов России по среднему числу купленных книг на человека в этом году. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».
По данным РИА Новости, индекс покупки книг в обеих столицах достиг 1,71 относительно среднероссийского показателя. Третье место в рейтинге занял Краснодар с результатов 1,67. В первой пятерке также оказались Екатеринбург и Казань. Следом идут Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, а замыкают десятку Барнаул и Челябинск с результатом 1,32.
При составлении рейтинга учитывались продажи за первые шесть месяцев на маркетплейсах, в книжных и других розничных сетях. Специалисты сравнили данные по 46 крупнейшим городам страны с населением от 500 тысяч человек. Индекс показывает, сколько книг на душу населения там покупают относительно среднего значения по России.
Ранее сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Казань вошли в тройку самых популярных туристических городов страны.
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