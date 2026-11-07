Названы города России, в которых купили больше всего книг

07 ноября 2026, 05:26

РИА: Москва и Петербург возглавили рейтинг городов по покупкам книг в 2026 году

Фото: iStock/morgan2

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди городов России по среднему числу купленных книг на человека в этом году. Об этом сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».