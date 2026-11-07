Химик предупредил об опасном запахе льда из холодильника

07 ноября 2026, 03:57

Химик Дорохов: утечку хладагента невозможно определить по запаху льда

Фото: iStock/Tatiana

Если лед из холодильника пахнет химией, это может говорить об утечке хладагента, а иногда он представляет реальную опасность. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.