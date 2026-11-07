Химик предупредил об опасном запахе льда из холодильника
Если лед из холодильника пахнет химией, это может говорить об утечке хладагента, а иногда он представляет реальную опасность. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, которые приводит «Газета.Ru», один лишь химический запах не является доказательством неисправности контура. Причиной часто становятся продукты, загрязнение камеры, застоявшаяся вода или давно не менявшийся фильтр льдогенератора. Другое дело, если очередная порция льда вновь пахнет той же химией, особенно когда холодильник начинает хуже справляться с охлаждением. В такой ситуации стоит насторожиться.
Отдельную осторожность эксперт призвал проявлять с моделями, работающими на изобутане R-600a. Это горючий газ, поэтому при малейшем подозрении на утечку помещение нужно проветрить, а любые источники открытого огня и искр — исключить. Проверять такой лед на вкус нельзя: безопасность продукта этим способом не подтвердить.
Подозрительную порцию специалист посоветовал выбросить, после чего промыть контейнер и посмотреть, появился ли запах у нового льда. Если он возвращается, а холодильник морозит хуже прежнего, следует отключить льдогенератор и вызвать мастера, заключил Дорохов.
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