Пульмонолог перечислила ранние признаки пневмонии
К ранним признакам пневмонии относят першение в горле, кашель, а иногда и боль в груди. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1, врач-пульмонолог Алина Абдуллина.
По словам специалиста, инкубационный период длится до пяти дней. Заболевание обычно начинается с верхних дыхательных путей: появляются першение в горле и невысокая температура в пределах 37–38 градусов.
Со временем кашель становится всё заметнее. Его характер, как правило, зависит от типа инфекции: при вирусной, микоплазменной и атипичной пневмонии кашель обычно сухой и навязчивый, а при бактериальной с развитием воспаления появляется мокрота.
Пациенты также жалуются на одышку при физической нагрузке или чувство нехватки воздуха, потливость, слабость, снижение аппетита и работоспособности. Иногда возникает боль в груди. Абдуллина уточнила, что она обычно связана с вовлечением в воспалительный процесс плевры или с напряжением дыхательной мускулатуры из-за постоянного кашля.
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