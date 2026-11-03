Пульмонолог перечислила ранние признаки пневмонии

03 ноября 2026, 02:22

Врач-пульмонолог Абдуллина: Пневмония может начинаться с першения в горле и кашля

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К ранним признакам пневмонии относят першение в горле, кашель, а иногда и боль в груди. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1, врач-пульмонолог Алина Абдуллина.