Стало известно, что вскоре Москва окажется во власти снегопада
Синоптик Позднякова: в Москве 8 ноября может лечь временный снежный покров
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе в выходные может появиться временный снежный покров.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик уточнила, что небольшой снежный покров может появиться уже 8 ноября.
«На 7 и 8 ноября в прогнозе звучит небольшой снег в ночное время. 8 ноября снег может идти в течение всех суток. Не исключено, что сформируется временный снежный покров: температура ночью будет отрицательной, а днём недостаточно высокой, чтобы растопить весь выпавший за 8 число снег», — сказала Позднякова.Она отметила, что снег в эти дни является обычным для Москвы явлением и заявила, что среднесуточная температура будет постепенно понижаться.