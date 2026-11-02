Стало известно, что вскоре Москва окажется во власти снегопада

02 ноября 2026, 20:59

Синоптик Позднякова: в Москве 8 ноября может лечь временный снежный покров

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе в выходные может появиться временный снежный покров.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» синоптик уточнила, что небольшой снежный покров может появиться уже 8 ноября.

«На 7 и 8 ноября в прогнозе звучит небольшой снег в ночное время. 8 ноября снег может идти в течение всех суток. Не исключено, что сформируется временный снежный покров: температура ночью будет отрицательной, а днём недостаточно высокой, чтобы растопить весь выпавший за 8 число снег», — сказала Позднякова.