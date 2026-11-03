Турэксперт назвала сроки выгодного бронирования на Новый год
Ожидание горящих предложений на новогодние праздники в России вряд ли поможет сэкономить. Коммерческий директор альянса RODINA Hotels Алёна Фролова советует бронировать отдых заранее: по её словам, по мере заполнения отелей цены растут, а выбор номеров сокращается.
В беседе с «Газетой.ru» эксперт рассказала, что путешественники всё раньше планируют встречу 2027 года. Тем, кто отложит бронь до ноября, она прогнозирует рост цен на 30–50%. К этому времени в гостиницах могут закончиться стандартные и семейные номера.
Среди популярных направлений Фролова назвала Сочи и загородные клубы Подмосковья. Интерес к зимним поездкам растёт и в регионах Сибири и Дальнего Востока.
При выборе места гости всё чаще обращают внимание на СПА, гастрономию, культурную программу и условия для детей. По оценке эксперта, премиальные курортные и загородные отели первыми распродают номера: к середине октября их загрузка на новогодние даты достигает 70–80%.
Зафиксировать выгодную цену Фролова рекомендует с конца сентября до первой декады октября. При этом она советует выбирать тариф с гибкими условиями отмены на случай изменения планов.
По словам эксперта, всё больше россиян предпочитают массовым банкетам спокойный семейный отдых. На праздники они уезжают из крупных городов на три-четыре дня, чтобы провести время на природе и восстановить силы.
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