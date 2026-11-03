Турэксперт назвала сроки выгодного бронирования на Новый год

03 ноября 2026, 07:12

Турэксперт Фролова: ожидание «горящих туров» на Новый год больше не работает

Фото: iStock/Julia Klueva

Ожидание горящих предложений на новогодние праздники в России вряд ли поможет сэкономить. Коммерческий директор альянса RODINA Hotels Алёна Фролова советует бронировать отдых заранее: по её словам, по мере заполнения отелей цены растут, а выбор номеров сокращается.