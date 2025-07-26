Автоэксперт предупредил водителей о серьёзной проблеме из-за новой нормы в ПДД
Виктор Похмелкин предупредил о проблеме из-за новых правил пропуска машин с «мигалками»
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что новое правило в ПДД вызовет возмущение у водителей. Кроме того, эксперт считает, что нововведение может повлечь за собой социальное напряжение в обществе. Об этом Похмелкин сообщил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
Автоэксперт отметил, что изменения, связанные с пропуском спецтранспорта, вступают в силу уже 26 июля. Новое правило запрещает водителям двигаться в ряду со спецтранспортом на одинаковой скорости и указывает автомобилистам при приближении машин со спецсигналом перестраиваться на обочину или в соседний ряд.
«Возмущение и негодование среди водителей возрастёт, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях», — высказался экспертПохмелкин считает, что новое правило только запутает участников движения, но дорожную ситуацию не улучшит.