Автоэксперт предупредил водителей о серьёзной проблеме из-за новой нормы в ПДД

26 июля 2025, 18:13

Виктор Похмелкин предупредил о проблеме из-за новых правил пропуска машин с «мигалками»

Фото: Istock/Reinhard Krull

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что новое правило в ПДД вызовет возмущение у водителей. Кроме того, эксперт считает, что нововведение может повлечь за собой социальное напряжение в обществе. Об этом Похмелкин сообщил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».





Автоэксперт отметил, что изменения, связанные с пропуском спецтранспорта, вступают в силу уже 26 июля. Новое правило запрещает водителям двигаться в ряду со спецтранспортом на одинаковой скорости и указывает автомобилистам при приближении машин со спецсигналом перестраиваться на обочину или в соседний ряд.

«Возмущение и негодование среди водителей возрастёт, это совершенно точно. Непонятно, для чего это было нужно, потому что речь идет только о машинах с цветографическими схемами и так называемых сопровождающих автомобилях», — высказался эксперт