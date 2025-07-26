Россиянам рассказали о выплатах семьям с детьми к 1 сентября
Депутат Госдумы Говырин: Некоторые семьи с детьми имеют право на выплаты к 1 сентября
Семьи с детьми в некоторых регионах России имеют право на специальные выплаты к 1 сентября. Данную информацию предоставил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Говырин уточнил, что единовременная выплата к учебному году распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в 2021 году, а о целевых механизмах.
«В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то её можно получить наличными без дополнительных условий», — подчеркнул Говырин.
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Дополнительную поддержку родителям оказывают регионы: в Москве малоимущие и многодетные семьи могут получить 13 257 рублей, а в Санкт-Петербурге многодетным должны выплатить 10 000 рублей. В Подмосковье стандартная выплата составляет 3 000 рублей (7 000 рублей для малообеспеченных), а во Владимирской области многодетным семьям предоставляется 5 000 рублей на школьную форму и одежду, плюс школьные наборы для детей из сложных ситуаций за счет внебюджетных средств.
Для получения выплаты необходимо обратиться через МФЦ, портал Госуслуг или в Социальный фонд. Надо будет предоставить паспорт, справку из школы и документ, подтверждающий статус (многодетность или малоимущность).
Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней, перечисление средств происходит в течение 5 дней после положительного решения.