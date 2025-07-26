Россиянам рассказали о выплатах семьям с детьми к 1 сентября

26 июля 2025, 04:22

Депутат Госдумы Говырин: Некоторые семьи с детьми имеют право на выплаты к 1 сентября

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Семьи с детьми в некоторых регионах России имеют право на специальные выплаты к 1 сентября. Данную информацию предоставил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).





Говырин уточнил, что единовременная выплата к учебному году распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в 2021 году, а о целевых механизмах.





«В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то её можно получить наличными без дополнительных условий», — подчеркнул Говырин.