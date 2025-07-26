Мошенники начали рассылать письма под видом рассылки от «Госуслуг»
Эксперт рассказал о новом мошенническом способе обмана россиян
Мошенники начали рассылать поддельные письма, которые имитируют входящие уведомления от портала «Госуслуг». Подробно о новом способе обмана россиян рассказал IT-эксперт Даниил Бориславский во время беседы с РИА Новости.
Эксперт заявил, что за последнее время зарегистрировано много жалоб на фишинговые письма, которые трудно отличить от настоящих уведомлений «Госуслуг».
«В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала», — пояснил Бориславский.Специалист отметил, что аферисты внизу письма указывают телефон «поддержки», на который просят жертву позвонить. Если пользователь звонит, мошенники запрашивают у него код из СМС и «крадут» аккаунт. Эксперт рекомендовал не звонить по номеру, указанному в таком сообщении, и блокировать подобные письма.