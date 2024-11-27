Эксперт раскрыл, нужно ли греть двигатель зимой

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Современные двигатели не требуют обязательного полного прогревания зимой, так как могут подстроиться под холодный воздух. Об этом заявил автомобильный эксперт Петр Баканов. Однако, по его словам, из-за густоты масла на холоде следует подождать, но не больше двух минут.
«И чем ниже температура воздуха, тем более густым будет масло. Поэтому зимой постоять и прогреть немного двигатель все же нужно. Но прогревать машину 10–15 минут смысла никакого нет. Не надо греть автомобиль больше одной-двух минут», — поделился он в беседе с NEWS.ru.Баканов добавил, что за это время как раз можно смахнуть снег со стекол, убрать вещи, поудобнее устроиться на водительском кресле. При этом, подчеркнул эксперт, не следует сразу же выжимать педаль газа, по началу лучше разгоняться плавно, так как первый километр для авто — как для человека разминка перед забегом.
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