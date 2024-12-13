Автоэксперт раскрыл главные проблемы современных автомобилей

Фото: iStock/VTT Studio
Современные автомобили имеют множество плюсов, таких как уровень комфорта и безопасности, но не являются столь же надежными, долговечными и простыми в обслуживании, как классические машины. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, автомобили прошлых лет имели универсальные и надежные детали, были просты в самостоятельном обслуживании и могли прослужить долгие годы.
«В итоге современный водитель больше зависит от технологий, чем от своих знаний. Несмотря на очевидные плюсы новых автомобилей, такие как комфорт и безопасность, классика никогда не утратит своей ценности. Это машины, сделанные для людей. Они надежны, просты и долговечны. Да, их сегодня чаще всего можно встретить только на ретро-парадах или в гаражах коллекционеров, но они всегда будут вызывать уважение», — пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время другой автоэксперт, Дмитрий Попов, прокомментировал еще одну серьезную тему — принятые Госдумой поправки о повышении штрафов за нарушение ПДД. В разговоре с RT он пояснил, что теперь штрафы за скорость, игнорирование знаков и выезды на встречную вырастут в 1,5 раза.
«При этом еще и происходит модернизация половинной оплаты, которая теперь становится не половинной, а 75%, правда, срок этой оплаты увеличивается с 20 до 30 суток», — добавил он.Читайте также:
Автоэксперт объяснил, можно ли экономить зимой на прогреве машины
Автоэксперт призвал вместе с такси оборудовать камерами и каршеринг
Автоэксперт назвал причину застоя иномарок у дилеров
Данил Пономарев