С подмосковных улиц за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин

Кампания «Грач — птица 2025 года» стартовала в России, в рамках этой кампании планируется провести максимально полную перепись грачей, чтобы понять, в каком состоянии находится сейчас этот вид, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользовании Московской области.