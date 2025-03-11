С подмосковных улиц за неделю эвакуировали более 4 тысяч машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 4 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на прошлой неделе на штрафные стоянки увезли 4048 машин, что на 146 автомобилей больше, чем неделей ранее», — уточняется в сообщении.Больше всего машин было эвакуировано в округе Химки (363), второе место недельного антирейтинга занял округ Мытищи (293 эвакуированные машины), на третьем месте Ленинский округ с 264 эвакуированными автомобилями. Четвертое место занял округ Красногорск (248 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ, где эвакуировали 241 машину.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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