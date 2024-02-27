Автоэксперт раскрыл, когда можно менять зимнюю резину

Фото: IStock/FotoDuets
Всю неделю в Москве и Московской области будет держаться плюсовая температура. Однако синоптики предупреждают, что настоящая весна в столичный регион придёт не скоро. Независимый автоэксперт Олег Осипов рассказал в беседе с «Радио 1», когда можно будет сменить резину на машине.
По словам специалиста, зимнюю резину нельзя использовать летом, поскольку та может быстро стереться. Но торопиться покупать летние покрышки в марте тоже не нужно.
Осипов также не рекомендовал использовать всесезонную резину. Он заявил, что такая резина плохо показывает себя как на летних, так и на зимних дорогах.
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«Есть простое правило – летняя резина начинает работать, когда на улице выше +5 градусов. Единого правила не существует, так как в каждом регионе своя погода. Но есть если у вас среднесуточная температура превышает пять градусов, тогда можно задуматься о смене. Но пока мы этого не видим», — объяснил он.
«Всесезонная резина работает плохо и зимой, и летом, она ни для того, ни для другого не предназначена. Это большой обман. Она имеет право на жизнь, тем более, когда лень менять, но зимняя резина мягкая по определению, и если вы будете её использовать летом, то она быстро сотрется. Всесезонная резина жёстче, но она не так стирается летом, и плохо держит зимой, то есть она катится, потому что в ней присутствует пластик», — добавил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова