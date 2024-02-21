Синоптик раскрыл, будет ли тепло в марте

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Март 2024 года в Центральной России не окажется теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции по вопросам погоды.
Он отметил, что многие россияне с начала марта ждут потепления, однако «в наших широтах» весны в этот месяц ожидать не стоит.
При этом метеоролог добавил, что в ближайшие праздничные выходные погода будет теплой, такой же, как и в конце марта.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна, по предварительным прогнозам, наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта.
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«Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала. Все-таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — заявил метеоролог.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна, по предварительным прогнозам, наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта.
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Элина Позднякова