Синоптик Цыганков заявил об аномальных холодах в Сибири

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в некоторых регионах Урала и Сибири ожидаются аномальные холода.
«Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омск и юг Урала — область высокого давления, антициклон. Поэтому там условия простые, практически без осадков, но там очень низкие температуры везде, то есть аномально холодная погода», — отметил в беседе с RT Цыганков.
Он добавил, что на Курилах и Чукотке стоит ожидать снег, метель и порывистый ветер.
Ранее россиянам рассказали, как подготовить дачные теплицы к весне. Как пишет Общественная Служба Новостей, специалисты рекомендуют грамотно наполнить теплицу снегом, убрать и помыть всё, а также провести дезинфекцию теплицы и самой почвы. Кроме этого, стоит сформировать защиту теплицы от солнца и подготовить гряды. Последнее можно сделать, заменив грунт и верхний слой.
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