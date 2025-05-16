Автоэксперт раскрыл названия самых продаваемых подержанных машин

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Среди подержанных машин наиболее востребованы на отечественном рынке машины стоимостью до 2 млн рублей. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.
«Если мы говорим про бюджетные автомобили до 2 млн рублей, то они по-прежнему весьма востребованы. Если говорить про более высокий сегмент, то там дела идут плохо», — обратил внимание Баканов в беседе с «Татар-информом».
Автоэксперт признался, что некоторым трудно продавать даже относительно недорогие машины или же их приходится отдавать с большим дисконтом. Со слов Баканова, все автомобили, стоимость которых не превышает 1,5 млн, легко продать. Однако желающим реализовать машину все равно приходится торговаться и снижать цену.
Наиболее популярными марками на рынке подержанных машин остаются ВАЗ-2107 («семерка») и иные авто марки «Лада», уточнил автоэксперт.
«Никто этот бренд не переплюнет просто по массовости. Также пользуются спросом Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другие. Машины массовые и народные, которые раньше были популярны, и сейчас будут в топе», — добавил Баканов.
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