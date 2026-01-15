Автоэксперт раскрыл опасность мороза и сугробов для автомобиля
Мороз и сугробы могут быть опасны для автомобиля. Об этом предупредил автоэксперт, автожурналист Всеволод Кущинский.
По его словам, сугробы могут скрывать столбики или бордюры, кроме того, затруднительное движение по глубокому снегу создает повышенную нагрузку для трансмиссии, из-за чего можно перегреть сцепление.
«Поэтому, конечно, в снегу нужно перемещаться довольно аккуратно. Особенно если вы застряли, забуксовали в сугробе, не нужно раскручивать машину на полную катушку и мучить ее. Аккуратненько двигайтесь взад-вперед, иначе почувствуете запах паленого сцепления», — отметил Кущинский в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Он добавил, при заезде бампером в сугроб есть риск повредить решетку радиатора, а при выезде из него снег может забиться в колеса, нарушив балансировку.
Мороз также отрицательно сказывается на аккумуляторе, поскольку происходит повышенный расход заряда, а батарея не любит холод, а значит, машина может не завестись.
«Если машина не завелась, и вы понимаете, что аккумулятор не крутит, то хуже вы ему не сделаете. Тогда попробуйте включить ближний свет, чтобы немножко разогреть батарею. Вдруг она придет в себя, оживет и заведет машину», — посоветовал эксперт.