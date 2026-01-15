Автоэксперт раскрыл опасность мороза и сугробов для автомобиля

15 января 2026, 16:24

Автоэксперт Кущинский: сугробы и мороз опасны для автомобиля

Фото: iStock/LeManna

Мороз и сугробы могут быть опасны для автомобиля. Об этом предупредил автоэксперт, автожурналист Всеволод Кущинский.





По его словам, сугробы могут скрывать столбики или бордюры, кроме того, затруднительное движение по глубокому снегу создает повышенную нагрузку для трансмиссии, из-за чего можно перегреть сцепление.





«Поэтому, конечно, в снегу нужно перемещаться довольно аккуратно. Особенно если вы застряли, забуксовали в сугробе, не нужно раскручивать машину на полную катушку и мучить ее. Аккуратненько двигайтесь взад-вперед, иначе почувствуете запах паленого сцепления», — отметил Кущинский в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».

«Если машина не завелась, и вы понимаете, что аккумулятор не крутит, то хуже вы ему не сделаете. Тогда попробуйте включить ближний свет, чтобы немножко разогреть батарею. Вдруг она придет в себя, оживет и заведет машину», — посоветовал эксперт.