В России начали продавать дизельный УАЗ «Профи» за 2,35 млн рублей

13 января 2026, 18:26

Фото: iStock/Burak Fatsa

В российских дилерских центрах начали продавать грузовики УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизелем с отдачей 136 л.с. Об этом сообщили менеджеры дилерских площадок.





По данным «Газеты.Ru», легковые и коммерческие автомобили с таким мотором производят в Ульяновске, а сам двигатель делают в Елабуге.





«Пока покупателям доступны только длиннобазные заднеприводные бортовые грузовики. Стартовая цена — 2,35 млн рублей. За доплату предлагаются надстройки-фургоны: изотермические и промтоварные», — говорится в материале.