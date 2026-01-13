В России начали продавать дизельный УАЗ «Профи» за 2,35 млн рублей
В российских дилерских центрах начали продавать грузовики УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизелем с отдачей 136 л.с. Об этом сообщили менеджеры дилерских площадок.
По данным «Газеты.Ru», легковые и коммерческие автомобили с таким мотором производят в Ульяновске, а сам двигатель делают в Елабуге.
«Пока покупателям доступны только длиннобазные заднеприводные бортовые грузовики. Стартовая цена — 2,35 млн рублей. За доплату предлагаются надстройки-фургоны: изотермические и промтоварные», — говорится в материале.
При этом официальный представитель Ульяновского автозавода рассказал изданию, что информация о дизельной модификации скоро появится на официальном сайте УАЗ. На сегодняшний день она пока отсутствует. Кроме того, автопроизводитель вскоре должен получить одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на дизельные варианты «Профи» с полным приводом.
Отметим, что за самый бюджетный бензиновый вариант УАЗ «Профи» придется заплатить 1,93 млн рублей. Похожий Dongfeng Captain-T сейчас стоит 2,1 млн рублей. Однако этот автомобиль является промтоварным фургоном с двигателем 2.2 на 128 л.с., а не тентованной платформой.