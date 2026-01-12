Достижения.рф

«Трос и лопата»: Автоэксперт дал советы, как выехать из снежного заноса

Автоэксперт Хайцеэр: Буксировочный трос поможет выехать из сугроба
Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Буксировочный трос и гранитная крошка помогут выехать из снежного заноса. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.



Хайцеэр призвал обязательно иметь в автомобиле буксировочный трос с разрывной нагрузкой не менее трех тонн.

«Кроме этого, я бы посоветовал иметь небольшую автомобильную алюминиевую лопату для уборки снега, с помощью которой можно очистить зону вокруг колес и под днищем, если машина забуксует. Также нелишними окажутся несколько килограммов гранитной крошки», — сказал Хайцеэр Москве 24.

Он также посоветовал не выжимать педаль газа резко, чтобы не потерять управление автомобилем. В дороге важно держать равномерную скорость и не делать резких маневров, заключил автоэксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT предупредил, что зимний чехол может представлять опасность для автомобиля.

«Вы приехали, машина тёплая. Если вы накроете чехлом, то получится, что с одной стороны тепло, а с другой — холодно. Так у вас может просто на стекле и на крыше намёрзнуть лёд, но это не так страшно. А вот если чехол примёрзнет, вы будете его потом отдирать», — объяснил Кадаков.

Он напомнил, что машина рассчитана на уличное хранение, поэтому ей не страшны осадки.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0