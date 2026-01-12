«Трос и лопата»: Автоэксперт дал советы, как выехать из снежного заноса
Буксировочный трос и гранитная крошка помогут выехать из снежного заноса. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.
Хайцеэр призвал обязательно иметь в автомобиле буксировочный трос с разрывной нагрузкой не менее трех тонн.
«Кроме этого, я бы посоветовал иметь небольшую автомобильную алюминиевую лопату для уборки снега, с помощью которой можно очистить зону вокруг колес и под днищем, если машина забуксует. Также нелишними окажутся несколько килограммов гранитной крошки», — сказал Хайцеэр Москве 24.
Он также посоветовал не выжимать педаль газа резко, чтобы не потерять управление автомобилем. В дороге важно держать равномерную скорость и не делать резких маневров, заключил автоэксперт.
В свою очередь главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT предупредил, что зимний чехол может представлять опасность для автомобиля.
«Вы приехали, машина тёплая. Если вы накроете чехлом, то получится, что с одной стороны тепло, а с другой — холодно. Так у вас может просто на стекле и на крыше намёрзнуть лёд, но это не так страшно. А вот если чехол примёрзнет, вы будете его потом отдирать», — объяснил Кадаков.
Он напомнил, что машина рассчитана на уличное хранение, поэтому ей не страшны осадки.