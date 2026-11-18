18 ноября 2026, 10:33

Автоэксперт Ерицян: некоторые неисправности машины проявляются только на морозе

Фото: iStock/Milan Krasula

С первыми морозами у автомобилистов могут появиться неожиданные проблемы, которые проявляются только при холодном запуске или после длительной стоянки на морозе. Некоторые из них не связаны с серьезной поломкой, но игнорировать их не стоит.





Исполнительный директор управления по работе с партнёрами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян в беседе с RT рассказал, что одной из причин свиста из-под капота при холодном запуске двигателя может быть износ приводного ремня, который приводит в движение генератор и некоторые другие системы автомобиля. При низких температурах старая резина становится менее эластичной, а если там уже были трещины, их размер может увеличиться. Ремень начинает проскальзывать на шкивах, вызывая характерный свист.





«Если на проблему не обратить внимание, есть вероятность того, что ремень оборвётся. В отдельных случаях это может стать причиной дорогостоящего ремонта», — пояснил специалист.

«Со временем механизм может заклинить, из-за чего антифриз начинает постоянно циркулировать через радиатор. В мороз он охлаждается особенно интенсивно. Поэтому двигатель долго прогревается, а иногда даже после продолжительной поездки не достигает нормальной рабочей температуры. При этом также может увеличиваться расход топлива. Если вы заметили такую проблему, не стоит надолго откладывать визит в автосервис», — призвал Ерицян.

«В такой ситуации важно не пытаться привести автомобиль в движение с помощью механических усилий. Это может привести к повреждению тормозных колодок, дисков и других элементов тормозной системы. Для устранения проблемы детали необходимо отогреть. Если после оттаивания автомобиль по-прежнему не снимается с ручника, потребуется диагностика в автосервисе», — заключил автоэксперт.