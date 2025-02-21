В России массово продают китайские автомобили с пробегом

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В России зафиксировано массовое увеличение продаж китайских автомобилей с пробегом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные агентства «Автостат».
«Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 96,6% в годовом выражении, до 17,6 тысячи штук», — пишут в агентстве.
В прошлом году данный показатель в январе находился на уровне 8 942 автомобилей. Самой популярной маркой на вторичном рынке оказалась Chery, которую стали чаще продавать на 64,5%. За ней расположились Geely и Haval с ростом продаж в 84,8% и 137,5% соответственно. Топ 5 замыкают Lifan и Changan. Доля первой увеличилась на рынке на 22%, а второй на 190%.
Если же говорить об общих продажах автомобилей с пробегом в январе, то здесь доля китайских авто находится на уровне в 4,2%. В прошлом году данный результат был на уровне 2,75%.
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