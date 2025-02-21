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«Вряд ли что-то тут светит»: Собянин высказался о возвращении Renault в Россию

Фото: iStock/josefkubes

Фото: iStock/josefkubes

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал заявление главы концерна Renault Луки де Мео, который не исключил возвращение производителя в Россию.
«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», – высказался столичный мэр.
Днём ранее издание Financial Times привело слова гендиректора французского автоконцерна о том, что компания допускает возвращение на российский рынок в обозримом будущем. Вместе с тем, де Мео подчеркнул, что у Renault есть другие приоритеты. В частности, компания намерена ускорить запуск электромобилей и гибридных авто для соответствия требования Евросоюза по вредным выбросам, которые в скором времени вступят в силу.

Напомним, что в 2022 году Renault, прекративший деятельность в России, получил чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро. В мае того же года руководство передало свои российские активы в государственную собственность по довольно символической цене. В результате доля в «АвтоВАЗе» была передана ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» – правительству ​Москвы.

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Дональд Трамп назвал истинных виновников конфликта на Украине
Трамп не считает Россию виновной в возникновении украинского конфликта
22 февраля 2025, 07:48

Фото: whitehouse.gov

В возникновении затяжного и кровопролитного украинского конфликта нет никакой вины России. Настоящими виновниками начала военных действий являются бывший американский президент Джозеф Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Об этом в эфире радиостанции Fox News заявил вновь избранный и вступивший в должность в январе хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что придерживался такой точки зрения изначально.

«Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ», — посетовал Трамп.

Сразу после этого он добавил, что, по его мнению, «Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова». Американский лидер также уточнил, что на Украину напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо». Однако, тут же оговорился президент США, с Россией можно было «легко договориться, чтобы Москва воздержалась от проведения спецоперации.

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#байден
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«Не поеду»: Трамп опроверг информацию о предстоящем визите в Москву на День Победы
Трамп: Визит в Москву в дни празднования 80-летия Победы не планируется
22 февраля 2025, 07:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Вновь избранный президент США Дональд Трамп опроверг информацию о готовящемся визите в Москву в дни празднования 80-летия победы союзников во Второй мировой войне.
Об этом сообщили корреспонденты пула Белого дома. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг наличие договорённостей о визите американского лидера в Россию на 9 Мая. Ранее сообщение о том, что «новый-старый» хозяин Белого дома посетит Москву в дни праздничных торжеств появилось на страницах французского журнала Le Point.

«Нет, я не поеду», — вполне определённо сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что касается предстоящей встречи российского и американского президентов, то она пройдёт раньше их возможных визитов в Вашингтон и Москву соответственно. Об этом ранее сообщил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Однако, по словам представителя Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп уже обменялись взаимными приглашениями.

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#сша
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Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Лаврова и председателя СФ Матвиенко
22 февраля 2025, 04:56

Фото: iStock/george tsartsianidis

Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом рассказали на телеканале A Haber.
«Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко», — говорится в сообщении.

О причинах визита представителей РФ пока не уточняется. К тому же нет информации о том, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встречаться с Лавровым.

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#россия
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#лавров
#рф
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#турция
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«Плавился, как эскимо»: Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
Путин рассказал, почему «Орешник» не создали раньше
21 февраля 2025, 22:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Выступая на Форуме будущих технологий, президент России Владимир Путин объяснил, почему баллистическая ракетная система средней дальности «Орешник» не была создала раньше. Боеголовки созданы из уникальных материалов, которых в прежние времена ещё просто не существовали.
Эти материалы, созданные с помощью новейших технологий, способны выдерживать температуры, сравнимые с теми, которые фиксируются на поверхности Солнца, отметил российский лидер.

О разработке такой системы задумывались еще в конце 80-х годов, рассказал президент. Это было в то время, когда советские учёные проектировали систему планирующего блока «Авангард».

«Ещё в конце 80-х годов прошлого века задумывались, чтобы сделать такие системы, но не могли, потому что не было материалов. Вот в чем проблема. Сделали образец, а он летит и плавится, как эскимо», — сказал российский лидер.

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил на выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), что иностранцы проявляют большую заинтересованность в российском «Орешнике».

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#авангард
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Лавров: Не все члены НАТО разделяют «хотелки» Зеленского
Лавров назвал «вакханалией» действия генерального секретаря НАТО Рютте
21 февраля 2025, 22:18

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает Зеленского стоять на своем вплоть до начала переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге Лавров сказал, что, по данным российской стороны, Рютте подчеркивает недопустимость для Киева даже каких-либо намеков на смягчение позиции и «тем более, как они говорят, территориальных уступок».

Лавров считает, что Рютте злоупотребляет своими функциональными обязанностями, назвал его действия «вакханалией», отметив, что такую непримиримую и кровожадную позицию по Украине разделяют далеко не все члены Североатлантического альянса.

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