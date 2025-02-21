«Вряд ли что-то тут светит»: Собянин высказался о возвращении Renault в Россию

Фото: iStock/josefkubes
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал заявление главы концерна Renault Луки де Мео, который не исключил возвращение производителя в Россию.
«Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит», – высказался столичный мэр.Днём ранее издание Financial Times привело слова гендиректора французского автоконцерна о том, что компания допускает возвращение на российский рынок в обозримом будущем. Вместе с тем, де Мео подчеркнул, что у Renault есть другие приоритеты. В частности, компания намерена ускорить запуск электромобилей и гибридных авто для соответствия требования Евросоюза по вредным выбросам, которые в скором времени вступят в силу.
Напомним, что в 2022 году Renault, прекративший деятельность в России, получил чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро. В мае того же года руководство передало свои российские активы в государственную собственность по довольно символической цене. В результате доля в «АвтоВАЗе» была передана ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» – правительству Москвы.
Читайте также:
Renault допустила свое возвращение в Россию
Автоэксперт раскрыл, почему автомобильные бренды не смогут вернуться в Россию
Финансист раскрыл, вернутся ли западные бренды в Россию
Анастасия Чинкова