Двое детей выехали на пешеходный переход и попали под колёса автомобиля

03 августа 2026, 23:59

Двух детей госпитализировали после аварии в Петербурге

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

В Красногвардейском районе Петербурга автомобилист сбил двух детей в возрасте около десяти лет. Пострадвших доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.