Двое детей выехали на пешеходный переход и попали под колёса автомобиля
В Красногвардейском районе Петербурга автомобилист сбил двух детей в возрасте около десяти лет. Пострадвших доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Как сообщает телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер», инцидент произошёл на проспекте Косыгина возле торгового центра «Зебра». Согласно предварительной информации, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и не успел вовремя затормозить.
В местных пабликах появились кадры с места происшествия, на которых видны повреждённые самокат и велосипед. При этом некоторые очевидцы утверждают, что автомобилист не нарушал правила дорожного движения.
Ранее смертельная авария произошла в Башкирии. Семья ехала на свадьбу, однако в какой-то момент водитель уснул за рулём автомобиля.
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