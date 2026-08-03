Психотерапевт предупредил о проблемах в режиме удалённой работы

03 августа 2026, 23:27

Психотерапевт Кульгавчук: удалённый формат стирает границу «работа — дом»

Фото: iStock/Moon Safari

Удалённый формат работы, с одной стороны, позволяет человеку контролировать рабочую среду и распоряжаться временем, с другой — размывает привычную грань между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Об этом в интервью RT сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук.





По словам эксперта, дистанционная работа — не однозначно положительное или отрицательное явление. Она многократно усиливает уже имеющиеся личностные черты и особенности текущей жизненной ситуации.



Специалист отметил плюсы такого формата: отсутствие офисного фона и лишнего шума, меньшую нагрузку на психику интровертов, возможность выстраивать рабочий график в соответствии со своими биоритмами. Всё это способно повысить продуктивность и укрепить чувство самостоятельности.



Вместе с тем стирание чёткой границы «работа — дом» несёт риски для психологического благополучия. Это может провоцировать постоянный стресс, тревожные состояния и особую форму усталости, характерную именно для удалённой занятости, предупредил Кульгавчук.



«Вы вроде бы сидите на месте, но выжаты как лимон. Добавьте сюда сенсорную депривацию (одни и те же стены) и дефицит живого социального контакта», — рассказал специалист.