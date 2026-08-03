Психотерапевт предупредил о проблемах в режиме удалённой работы
Удалённый формат работы, с одной стороны, позволяет человеку контролировать рабочую среду и распоряжаться временем, с другой — размывает привычную грань между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Об этом в интервью RT сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук.
По словам эксперта, дистанционная работа — не однозначно положительное или отрицательное явление. Она многократно усиливает уже имеющиеся личностные черты и особенности текущей жизненной ситуации.
Специалист отметил плюсы такого формата: отсутствие офисного фона и лишнего шума, меньшую нагрузку на психику интровертов, возможность выстраивать рабочий график в соответствии со своими биоритмами. Всё это способно повысить продуктивность и укрепить чувство самостоятельности.
Вместе с тем стирание чёткой границы «работа — дом» несёт риски для психологического благополучия. Это может провоцировать постоянный стресс, тревожные состояния и особую форму усталости, характерную именно для удалённой занятости, предупредил Кульгавчук.
«Вы вроде бы сидите на месте, но выжаты как лимон. Добавьте сюда сенсорную депривацию (одни и те же стены) и дефицит живого социального контакта», — рассказал специалист.
Среди настораживающих симптомов эксперт выделил беспричинное чувство вины, утрату ощущения собственной идентичности (когда ни работа, ни отдых не приносят радости), стремление избегать общения, усталость от личных контактов в выходные дни, а также телесные недомогания, которым не удаётся найти медицинское объяснение.