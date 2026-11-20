20 ноября 2026, 15:31

Автоэксперт Фомин: нельзя покупать незамерзайку у случайных продавцов вдоль дорог

Фото: iStock/MarianVejcik

Автоэксперт Дмитрий Фомин рассказал, как правильно выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля перед наступлением холодов. Он посоветовал обращать внимание на температурный режим средства и не покупать его у случайных продавцов вдоль дорог, поскольку такая продукция может быть некачественной и опасной для здоровья.





По словам специалиста, перед зимой также необходимо проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей. Большинство легальных незамерзающих жидкостей производят на основе изопропилового спирта. Они безопасны при использовании, однако стоят дороже и обладают резким запахом, который производители стараются смягчить ароматизаторами.



Фомин в беседе с Москвой 24 уточнил, что в продаже иногда встречаются средства на основе метилового спирта, однако их реализация запрещена из-за токсичного воздействия на организм. Стоимость незамерзайки на изопропиловом спирте обычно составляет 500–600 рублей за канистру объемом 4–5 литров. Чаще всего продукция рассчитана на температуру от минус 5–15 до минус 25 градусов. Приобрести ее можно на автозаправках и в специализированных магазинах.





«Важно помнить, что однозначно не стоит ничего покупать вне стационарных объектов, например у машин вдоль дорог. Потому что можно нарваться на жидкость, которая замерзнет и не будет соответствовать температурному режиму, указанному на этикетке, плюс она еще может оказаться очень токсичной и опасной для здоровья», – пояснил специалист.

«При движении ночью, тем более на трассе, температура на лобовом стекле будет ниже. Соответственно, неподходящая жидкость может замерзнуть и не работать так, как положено», – добавил автоэксперт.