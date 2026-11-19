Автоэксперт рассказала, как автомобиль может стать объектом кибератаки
Автоэксперт Уткина: спутниковая навигация в машине может подвергнуться кибератаке
Программный интерфейс автомобиля может стать объектом кибератаки. Также подвержена риску хакерских вмешательств и спутниковая навигация.
Как заявила NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, больше всего подвержены дистанционному вмешательству облачные сервисы и программные интерфейсы автопроизводителей. Полный контроль над управлением, как в случае с пейджерами, маловероятен. Сотовые модули и спутниковая навигация также создают риски подмены сигналов.
«Проверка авто на соответствие нормам информационной безопасности должна включать аудит электронных блоков, имитацию атак, оценку устойчивости к подмене сигналов датчиков и анализ механизмов обновления программного обеспечения», — отметила Уткина.
Она добавила, что в России проводить испытания информационной защиты могут ГНЦ ФГУП НАМИ, ФГУП НПП Гамма, АО ГЛОНАСС и коммерческие лаборатории. Кроме того, Минпромторг уже запустил Первый центр кибербезопасности на транспорте.
Для добавления информационной защиты в сертификацию потребуется изменить технический регламент ТР ТС 018/2011. Это удлинит и увеличит стоимость процедуры одобрения типа автомобиля, поскольку возникнет необходимость в новом программном обеспечении и испытательных стендах для проверки кибербезопасности.
«Обязательная проверка может стать барьером для импорта, если производители не предоставят доступ к программному коду, ссылаясь на коммерческую тайну», — резюмировала Уткина.