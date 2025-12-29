Автоэксперт рассказал, как пробки влияют на износ автомобиля

29 декабря 2025, 17:37

Эксперт Ладукин: регулярное ТО защищает автомобиль от износа в дорожных пробках

Фото: Istock/Prostock-Studio

Пробки не должны повредить автомобиль при условии регулярного технического обслуживания. Об этом заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладукин.





В беседе с «RT» Ладукин отметил, что вопреки распространённому мнению о вреде пробок, современные машины хорошо переносят движение в заторах. Инженеры изначально учитывают этот режим как часть жизненного цикла автомобиля.



Эксперт отметил, что водителю достаточно соблюдать регламент ТО. При этом для машин с АКПП он посоветовал избегать в пробках движения «на тормозах».

«Это продлит срок службы тормозных колодок. На роботизированных КПП, помимо колодок, это продлит срок службы сцепления в режиме постоянного старта и остановок», — посоветовал он.