Автоэксперт рассказал, как пробки влияют на износ автомобиля
Эксперт Ладукин: регулярное ТО защищает автомобиль от износа в дорожных пробках
Пробки не должны повредить автомобиль при условии регулярного технического обслуживания. Об этом заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладукин.
В беседе с «RT» Ладукин отметил, что вопреки распространённому мнению о вреде пробок, современные машины хорошо переносят движение в заторах. Инженеры изначально учитывают этот режим как часть жизненного цикла автомобиля.
Эксперт отметил, что водителю достаточно соблюдать регламент ТО. При этом для машин с АКПП он посоветовал избегать в пробках движения «на тормозах».
«Это продлит срок службы тормозных колодок. На роботизированных КПП, помимо колодок, это продлит срок службы сцепления в режиме постоянного старта и остановок», — посоветовал он.Специалист подчеркнул, что автомобиль чаще всего изнашивается не из-за режима эксплуатации, а из-за несвоевременного ремонта и ошибок в техническом обслуживании.