Синоптик назвала самый холодный день на новогодних каникулах Москве и Подмосковье

29 декабря 2025, 16:19

Синоптик Позднякова: 2 января станет самым морозным днем на каникулах в Москве

Фото: iStock/Leonid Ikan

В ночь на 2 января температура в Москве опустится до -14…-16 °С, а по области — до -19 °С. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, 30 и 31 декабря будет идти снег, который сохранится и в первых числах января.





«Что же касается температурного режима: сегодня в течение суток температура воздуха будет понижаться — мы будем находиться уже в тылу циклона. В ночь на понедельник в Москве ожидается -7…-9 °С, а завтра дневная температура составит около -6…-8 °С», — сказала Позднякова в разговоре с «Известиями».

«В ночь на 30 декабря в Москве — -7...-9 °С, в ночь на 31 — -8...-10 °С, и в новогоднюю ночь — -13...-15 °С. И дневная температура в Москве тоже будет понижаться с -6...-8 °С 30 декабря до -10 °С 1 января», — отметила синоптик.