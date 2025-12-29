Синоптик назвала самый холодный день на новогодних каникулах Москве и Подмосковье
Синоптик Позднякова: 2 января станет самым морозным днем на каникулах в Москве
В ночь на 2 января температура в Москве опустится до -14…-16 °С, а по области — до -19 °С. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, 30 и 31 декабря будет идти снег, который сохранится и в первых числах января.
«Что же касается температурного режима: сегодня в течение суток температура воздуха будет понижаться — мы будем находиться уже в тылу циклона. В ночь на понедельник в Москве ожидается -7…-9 °С, а завтра дневная температура составит около -6…-8 °С», — сказала Позднякова в разговоре с «Известиями».
В новогоднюю ночь в Москве столбики термометров покажут порядка -13…-15 °С, а по области — до -18 °С, добавила эксперт.
В разговоре с RT Позднякова добавила, что ночь на второе января станет самой холодной в столичном регионе на праздничных выходных. Так, в Москве температура опустится до -16...-17 °С.
«В ночь на 30 декабря в Москве — -7...-9 °С, в ночь на 31 — -8...-10 °С, и в новогоднюю ночь — -13...-15 °С. И дневная температура в Москве тоже будет понижаться с -6...-8 °С 30 декабря до -10 °С 1 января», — отметила синоптик.
Она добавила, что уже в конце недели в столичном регионе потеплеет.