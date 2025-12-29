Россиянам назвали способы продать квартиру дороже

29 декабря 2025, 17:22

Архитектор Матвеев: Грамотная планировка повысит стоимость квартиры

Фото: iStock/fizkes

Грамотная планировка с учетам баланса площадей повысит комфорт и стоимость квартиры. Об этом заявил архитектор Павел Матвеев, передает «Газета.Ru».





Эксперт подчеркнул, что значение имеет не только число комнат, но и их соответствие друг другу и общей площади помещения.





«Три крошечные спальни в квартире площадью 60 квадратных метров могут оказаться менее функциональными, чем две просторные. Огромная гостиная при миниатюрной кухне или гигантский холл, отнимающий площадь у жилых зон, — все это признаки дисбаланса», — отметил Матвеев.