Россиянам назвали способы продать квартиру дороже
Архитектор Матвеев: Грамотная планировка повысит стоимость квартиры
Грамотная планировка с учетам баланса площадей повысит комфорт и стоимость квартиры. Об этом заявил архитектор Павел Матвеев, передает «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнул, что значение имеет не только число комнат, но и их соответствие друг другу и общей площади помещения.
«Три крошечные спальни в квартире площадью 60 квадратных метров могут оказаться менее функциональными, чем две просторные. Огромная гостиная при миниатюрной кухне или гигантский холл, отнимающий площадь у жилых зон, — все это признаки дисбаланса», — отметил Матвеев.
Архитектор рекомендовал найти баланс между общественными и частными пространствами, учитывая потребности жильцов, и тщательно продумать повседневные маршруты передвижения. Для этого важно представить, насколько удобно будет перемещаться из спальни в ванную комнату и на кухню.
По мнению Матвеева, лучше избегать использования скошенных стен и острых углов, если они не несут функциональной нагрузки. Также следует отказаться от сложных дизайнерских решений и ориентироваться на простые прямоугольные формы. Правильно спланированное жилье сохранит свою привлекательность и ликвидность даже спустя десять лет, добавил эксперт.