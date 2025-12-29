Диетолог рассказала, как не переесть за новогодним столом
Диетолог Дарья Русакова дала советы по планированию новогоднего меню.
В беседе с «Татар-информ» Русакова порекомендовала заранее рассчитать, сколько еды нужно каждому гостю, чтобы избежать переедания и лишних запасов.
«Важно учитывать пропорции — рассчитывать, кто сколько сможет съесть, и покупать ровно столько, сколько необходимо», — отметила врач.Приготовление больших объёмов еды на несколько дней может привести не только к набору веса, но и к риску отравления.
«Можно использовать диетические заправки, например, бальзамический уксус, заправки на основе сметаны, йогурта. Используйте меньше майонеза, кладите больше овощей и зелени. К мясным и рыбным блюдам подавайте овощной гарнир», — пояснила Русакова.Кроме того, полезно заменять консервированные овощи на отварные — это снизит количество соли и калорий.