Несколько машин попали в ДТП с лосем в Смоленской области

28 июня 2026, 13:09

Три машины попали в ДТП с вышедшим на трассу в Смоленской области лосем

Фото: istockphoto/Robert Nieznanski

В Смоленской области на федеральной трассе М-1 произошло массовое ДТП с участием лося. Об этом стало известно 28 июня.