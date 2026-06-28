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Несколько машин попали в ДТП с лосем в Смоленской области

Три машины попали в ДТП с вышедшим на трассу в Смоленской области лосем
Фото: istockphoto/Robert Nieznanski

В Смоленской области на федеральной трассе М-1 произошло массовое ДТП с участием лося. Об этом стало известно 28 июня.



Как сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск», инцидент случился на 328-м километре магистрали. По предварительным данным, животное столкнулось с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком. В результате аварии пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС России. Как уточняет Newsroom 24 со ссылкой на региональное управление ведомства, для обеспечения пожарной безопасности в ходе аварийно-спасательных работ привлекались четыре спасателя и одна единица техники.

Ранее в Балашихе лось попытался проникнуть в многоэтажку, и его накормили жильцы. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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